Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 21:40

Роспотребнадзор начал эпидрасследование из-за кори у студента МГУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Роспотребнадзор инициировал эпидемиологическое расследование после выявления кори у студента МГУ. Об этом рассказали РИА «Новости» в пресс-службе регионального ведомства.

В ведомстве уточнили, что специалисты начали эпидрасследование в связи со случаем кори у студента МГУ имени М. В. Ломоносова по адресу: Москва, территория Ленинские горы, дом 1, строение 13 (блок А, Б). Университету направлено предписание, предусматривающее проведение противоэпидемических мероприятий внутри корпуса и организацию иммунизации.

Врач заявила о «буме» цирроза в России. В чём коварство этой болезни и кто в группе риска — карточки Life.ru
Врач заявила о «буме» цирроза в России. В чём коварство этой болезни и кто в группе риска — карточки Life.ru

Ранее в МГУ у студента первого курса химического факультета был выявлен случай заболевания корью. Как сообщили в октябре сотрудники Роспотребнадзора, с заболевшим контактировало более 1800 человек, что потребовало немедленного введения противоэпидемических мероприятий. По итогу химфак был переведён на дистанционный формат обучения.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar