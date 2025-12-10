Врач заявила о «буме» цирроза в России. В чём коварство этой болезни и кто в группе риска — карточки Life.ru

В 2024 году в мире от цирроза печени умерло два миллиона человек. Это заболевание — в «топе» причин смерти трудоспособного населения после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, в России случаев цирроза тоже пугающее количество. О том, в чём коварство этой болезни, каковы её симптомы, кто в группе риска, врач рассказала Life.ru.

«Бум» цирроза в России и мире

В нашей стране на первом месте — алкогольный цирроз, что приравнивает нас к «богатым» странам, но это реальный бум цирроза, им болеют всё чаще и чаще, за последний год особенно. Основные причины этого — чрезмерное употребление алкоголя, а также многочисленные случаи ожирения, сахарного диабета и позднее выявление или отказ от лечения в случае с гепатитом. Количество больных циррозом печени увеличилось не только в России, но у нас эти причины в основном связаны с образом жизни. Надежда Чернышова Врач-терапевт

Причины цирроза печени

Цирроз — это неизлечимое заболевание печени, при котором гибнут её клетки и заменяются рубцом соединительной ткани: примерно как на месте раны остаётся шрам.

Циррозы бывают разной природы. Прежде всего алкогольные, потому что спиртное — яд, который поражает клетки печени. Это один из возможных вариантов исхода алкоголизма. Бывают также циррозы печени, связанные с неалкогольной жировой болезнью печени. Как правило, на фоне ожирения и сахарного диабета тоже гибнут печёночные клетки, заменяясь рубцом.











Вирусные гепатиты, особенно гепатиты В, С и дельта, являются основной причиной цирроза печени в самых бедных и неблагополучных странах, отмечает терапевт. Они приводят к поражению ткани печени и замещению клеток рубцовой тканью. В благополучных странах основная причина — это алкогольная и жировая болезни печени.

Также циррозы могут быть лекарственными, когда человек бесконтрольно и чрезмерно употребляет некоторые препараты. Бывают и аутоиммунные поражения, когда заболевание системное, связанное с тем, что организм вырабатывает антитела против своих же клеток. Всё это разные причины, но исход один и тот же: печень замещается соединительной тканью.

В чём коварство цирроза

Коварство болезни в том, что на первых стадиях она протекает бессимптомно или без ярко выраженной клиники, никаких болей пациент не испытывает. Человек чаще всего жалуется: на резкую слабость;

отсутствие сил, усталость;

снижение выносливости и работоспособности;

ухудшение самочувствия;

головные боли;

сухость во рту;

частое изменение пищеварения: например, нормальный стул вдруг сменяется запорами или, наоборот, постоянным послаблением, ни с чем вроде бы не связанным.

При этом именно на ранних стадиях возможно успешное лечение цирроза, однако затем наступает точка невозврата, когда изменения настолько глубоки и необратимы, что человека уже нельзя спасти, уточняет Чернышова. На этой же стадии развивается желтуха — бесспорный признак цирроза печени. У пациента желтеют белки глаз, язык и ладони, а затем и кожа.

Единственная профилактика этой страшной болезни — здоровый образ жизни, без алкоголя и переедания.