Доктор Мясников предупредил россиян, что цирроз можно не только "напить", но и "наесть"

Печень может страдать не только из-за употребления спиртных напитков, но и от питания. Об этом рассказал врач Александр Мясников.

"Есть вирусные инфекционные гепатиты В и С — немые убийцы, которые, если их не лечить, имеют своим исходом цирроз печени, а затем и рак. Стеатогепатоз — это история про людей, которые много и обильно едят", — подчеркнул доктор в эфире телеканала "Россия".

Мясников добавил, что любит повторять, — цирроз можно не только "напить", но и "наесть".

По словам специалиста, разложение печени происходит не только из-за жидкости, но и за счёт твёрдой пищи. Из-за излишнего употребления жирной и жареной еды возникает ожирение печени, а также начинают страдать сосуды, сердце и желудочно-кишечный тракт (ЖКТ).

Мясников добавил, что, если в области печени чувствуется тяжесть, лучше сдать анализ крови и сделать УЗИ. Кроме того, работа этого важного органа может нарушиться из-за приёма статинов (препараты, которые назначают пациентам с повышенным уровнем холестерина).

Эксперт уточнил, что положительно повлиять на работу печени можно с помощью хорошего кофе. Для этого стоит употреблять три-четыре чашки этого напитка в день. Кофе может предотвратить переход гепатита в цирроз, а затем и в рак печени. Помимо этого, медик рекомендовал добавить в рацион зелёную фасоль.