Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 23:54

Химический факультет МГУ перевели на дистанционное обучение из-за случая кори

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mzabarovsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mzabarovsky

В Московском государственном университете выявлен случай заболевания корью у студента первого курса химического факультета. Согласно информации столичного управления Роспотребнадзора, с заболевшим контактировало более 1800 человек, что потребовало немедленного введения противоэпидемических мероприятий.

На основании приказа ректората МГУ химический факульмент временно переведён на дистанционный формат обучения. Для студентов, у которых отсутствуют сведения о двукратной вакцинации против кори, обеспечен режим обучения с применением электронных образовательных технологий.

Лапают и «кис-кискают»: Студентки жалуются на мерзкие домогательства рабочих в МГУ
Лапают и «кис-кискают»: Студентки жалуются на мерзкие домогательства рабочих в МГУ

Ранее сообщалось, что эпидемиологическая обстановка в России вызывает серьёзную озабоченность у медицинских работников. Согласно докладу Роспотребнадзора в стране зафиксирован резкий рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • мгу
  • Роспотребнадзор
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar