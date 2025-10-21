Химический факультет МГУ перевели на дистанционное обучение из-за случая кори

В Московском государственном университете выявлен случай заболевания корью у студента первого курса химического факультета. Согласно информации столичного управления Роспотребнадзора, с заболевшим контактировало более 1800 человек, что потребовало немедленного введения противоэпидемических мероприятий.

На основании приказа ректората МГУ химический факульмент временно переведён на дистанционный формат обучения. Для студентов, у которых отсутствуют сведения о двукратной вакцинации против кори, обеспечен режим обучения с применением электронных образовательных технологий.

Ранее сообщалось, что эпидемиологическая обстановка в России вызывает серьёзную озабоченность у медицинских работников. Согласно докладу Роспотребнадзора в стране зафиксирован резкий рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем.