Во Франции из-за жары за два дня погибли 18 человек

Во Франции за последние два дня жертвами аномальной жары стали 18 человек. В ряде регионов страны температура воздуха превысила отметку в 40 градусов.

Среди погибших оказались двое детей в возрасте двух и четырёх лет. По данным Reuters они потеряли сознание в закрытом автомобиле и спасти их не удалось.

Ещё три человека в возрасте от 80 до 95 лет скончались от теплового удара. Кроме того, 13 человек утонули во время купания в местах, не предназначенных для отдыха.

Экстремальная погода привела к обновлению температурных рекордов. В районе Бордо воздух прогрелся до 41,9 градуса, превысив предыдущий максимум, зафиксированный годом ранее.

В городе Пуатье столбики термометров поднялись до 41,2 градуса. Этот показатель оказался выше рекорда, державшегося с 1947 года.

Волна жары затронула и другие европейские страны. В испанском Сан-Себастьяне температура достигла 40 градусов, что более чем в два раза превышает средний показатель для этой даты.

Синоптики предупреждают, что экстремальная погода может сохраниться. В Великобритании к концу недели ожидается до 39 градусов, что создаёт угрозу обновления национальных температурных рекордов.

Ранее в Париже из-за аномальной жары мэр разрешил купание в канале Сен-Мартен, что привело к стихийному пляжу с толпами людей, прыгающих с мостов и заезжающих в воду на велосипедах. Один купальщик сломал ногу, а общественность раскритиковала власти за отсутствие безопасности на фоне загрязнённого водоёма.