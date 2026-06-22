Парижане ныряют в мусор: Главный канал столицы Франции превратили в бассейн из-за жары

В Париже из-за сильной жары людям позволили купаться в канале Сен-Мартен. Такое распоряжение дал мэр Парижа Эмманюэль Грегуар, как сообщает местная администрация.

В Париже разрешили купаться в грязном канале Сен-Мартен из-за жары. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / paris_maville

Решение открыть купание было принято после того, как в конце прошлой недели температура воздуха поднялась до аномальных значений. Как сообщают местные СМИ, за выходные водоём превратился в стихийный городской пляж. К каналу пришли толпы парижан и мигрантов. Многие при этом совсем забыли об осторожности: люди прыгали в воду прямо с моста и заезжали в неё на велосипедах. Полиции на месте почти не было.

Известно, что без пострадавших не обошлось. Сообщается. что один из любителей острых ощущений неудачно прыгнул и сломал ногу. Его вытащили из воды и отвезли в больницу.

Общественность уже раскритиковала городские власти за то, что не позаботились о безопасности. В сети расходятся ролики, на которых коммунальщики чистят берег канала, спихивая мусор прямо в воду.

Сам Сен-Мартен прорыли ещё в начале XIX века, а чистят его всего раз в пятнадцать лет. В 2016 году канал осушили для генеральной уборки и подняли со дна тонны хлама — велосипеды, скутеры, мотоциклы, мебель и бытовую технику.

А ранее сообщалось, что во Франции из-за экстремальной жары отменили занятия в школах и колледжах более чем в трети регионов страны. В этих районах объявили красный, наивысший уровень погодной опасности. Под ограничения попал и музыкальный фестиваль Fête de la Musique, где полностью запретили продажу и употребление алкоголя, а по стране отменили десятки поездов.