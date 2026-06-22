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22 июня, 01:04

Жара парализует Францию: отмена уроков, сухой закон на фестивале и хаос на железной дороге

Во Франции из-за аномальной жары отменят занятия в школах

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Из-за экстремальной жары, установившейся во Франции, власти приняли решение отменить занятия в школах и колледжах на территории более трети регионов страны. Для этих районов объявлен наивысший, красный уровень погодной опасности, сообщает телеканал France 24.

Помимо закрытия учебных заведений, ограничения коснулись и традиционного музыкального фестиваля Fête de la Musique: на его площадках введён полный запрет на продажу и распитие алкогольных напитков. Экстремальные погодные условия также привели к отмене десятков железнодорожных рейсов по всей стране.

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Также ранее парижский Лувр предупредил посетителей о возможном временном закрытии части залов из-за аномальной жары. В музее пояснили, что такие меры могут потребоваться для защиты произведений искусства и поддержания условий их сохранности в период экстремально высоких температур.

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Виталий Приходько
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