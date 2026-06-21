Франция ввела запрет на спиртное из-за аномальной жары

Власти Франции запретили употребление алкоголя во время массовых мероприятий в 35 департаментах из-за аномальной жары. Данную информацию передаёт France 24 со ссылкой на национальное метеорологическое бюро.

В воскресенье, 21 июня, на указанных территориях объявили красный уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, температура должна была достигнуть 39–40 градусов на обширном пространстве от юго-запада через Парижский регион и до Бургундии. Местами столбики термометров могли подняться до 41 градуса. Ещё в 45 департаментах ввели оранжевый уровень угрозы.

После экстренного совещания премьер-министр Себастьен Лекорню распорядился ограничить продажу и распитие спиртного. Запрет коснулся ежегодного музыкального фестиваля Fête de la Musique и других уличных праздников. Организаторам государственных мероприятий также дали указание не предлагать посетителям алкогольные напитки.

Парижские власти параллельно приняли решение оставить городские парки открытыми в круглосуточном режиме. Это позволит жителям укрываться от зноя в более прохладных зелёных зонах. Аналогичные ограничительные меры на фоне жары были введены и в ряде других европейских стран.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух порекомендовала в жаркие дни полностью отказаться от кофе и жирных блюд. Из меню специалист посоветовала убрать целый ряд продуктов. Алкоголь лишь усиливает обезвоживание и повышает вероятность перегрева. Сладкие газировки содержат много сахара и плохо справляются с жаждой. Кофе и крепкий чай дают мочегонный эффект, что в зной совершенно некстати. От солёных блюд лучше воздержаться из-за риска отёков. Тяжёлую, жирную и жареную пищу организм в такую погоду переваривает с огромным трудом.