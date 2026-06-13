Если за окном выше 25 °C — эти напитки вас убьют! Что ни в коем случае нельзя пить в жаркие дни

Недавно появилась новость, от которой одновременно и радостно, и грустно... Дело в том, что в Москве в минувшую среду был повторён рекорд жары, который ранее держался с 1998 года. Все мы знаем, что в зной важно пить больше жидкости. Однако не все напитки могут хорошо сказаться на вашем здоровье, особенно в тёплую погоду. Life.ru рассказывает, какие напитки нельзя пить на жаре или стоит сильно ограничить, почему алкоголь особенно опасен, можно ли пить кофе летом и что лучше выбрать для прогулки, пляжа, дачи или дороги.

Почему в жару важно следить за питьевым режимом?

Что пить в жаркую погоду: вода, питьевой режим и напитки, которые лучше ограничить летом. Фото © ChatGPT

Почему в жару важно следить за питьевым режимом? Дело в том, что при повышении температуры организм старается охладиться. Один из главных механизмов охлаждения — потоотделение. Вместе с потом человек теряет не только жидкость, но и соли, которые участвуют в работе мышц, сердца и нервной системы. Если воды не хватает, может возникнуть обезвоживание, признаками которого являются: сильная жажда, сухость во рту, слабость, головная боль, головокружение, учащённое сердцебиение, тёмная моча. При перегреве состояние может ухудшаться быстрее, появляется тошнота, спутанность сознания, выраженная слабость, иногда обморок.

Особенно внимательными к питьевому режиму летом должны быть пожилые люди, дети, беременные, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек, сахарным диабетом и те, кто работает или тренируется на улице. Важно помнить, что жажда не всегда появляется вовремя. Иногда человек уже теряет много жидкости, но замечает это только по усталости, раздражительности или головной боли. Поэтому в жару лучше пить воду регулярно, небольшими порциями, а не ждать сильной жажды. Но, как мы уже говорили, не все напитки благоприятно влияют на нас, особенно в жару. Так к чему же нужно быть внимательными летом?

Какие напитки нельзя пить на жаре

Какие напитки нельзя пить на жаре и почему алкоголь особенно опасен летом? Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Некоторые напитки создают иллюзию того, что вы освежились, но на деле не помогают организму справиться с жарой. Часть из них усиливает жажду, часть повышает нагрузку на сердце и сосуды, а некоторые могут быть особенно опасны при перегреве. Для вашего удобства Life.ru собрал табличку с нейтральными и опасными напитками в зной. Обязательно сохраните памятку, чтобы не потерять полезную информацию. А теперь давайте подробнее поговорим про опасные жидкости.

Можно ли пить алкоголь в жару

Алкоголь — это первое, от чего стоит отказаться в жаркую погоду. Он может способствовать потере жидкости, ухудшать терморегуляцию и снижать способность человека трезво оценивать своё состояние. Летом алкоголь особенно опасен, потому что жара сама по себе нагружает организм. На солнце человек быстрее теряет жидкость, сосуды реагируют на температуру, сердцу приходится работать активнее. Если добавить к этому спиртное, риск плохого самочувствия становится выше.

Отдельная проблема — это поведение в состоянии опьянения. Человек может дольше оставаться на солнце, забывать пить воду, купаться в опасных местах, переоценивать свои силы, ссориться со всеми или заниматься физической работой. Поэтому алкоголь в жару связан не только с обезвоживанием, но и с повышенным риском травм и несчастных случаев.

Энергетики в зной — табу или можно

Ещё один напиток, от которого лучше отказаться в очень жаркую погоду, — это энергетики. На фоне высокой температуры, усталости, недосыпа или физической нагрузки такие напитки могут усиливать сердцебиение, тревожность, ощущение внутреннего напряжения. Особенно осторожными с энергетиками нужно быть людям с повышенным давлением, нарушениями сердечного ритма, заболеваниями сердца, подросткам и тем, кто занимается спортом на улице. Энергетик не помогает организму охладиться и не является способом восстановить водный баланс.

Почему нельзя пить крепкий кофе в жару

Избыток кофеина может усиливать сердцебиение, повышать тревожность, мешать нормально отдыхать и ухудшать самочувствие в жаркую погоду. Если на улице очень жарко, вы долго идёте пешком, работаете на солнце или чувствуете слабость, лучше выбрать воду или несладкий прохладный напиток.

Как правильно пить воду в жару?

Как правильно пить воду в жару: режим питья, который не навредит вашему здоровью. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Итак, в жаркую погоду лучше пить небольшими порциями в течение дня. Не стоит выпивать сразу много воды, поскольку это может вызвать тяжесть в желудке. Людям с заболеваниями сердца, почек, выраженной гипертонией, отёками и ограничениями по жидкости нельзя резко изменять питьевой режим самостоятельно, в таких случаях безопасный объём жидкости лучше согласовать с врачом. Но и людям без подобных заболеваний важно следить за своим самочувствием в сильную жару.

Симптомы обезвоживания и перегрева

Симптомы перегрева и обезвоживания: как понять, почему человеку стало плохо и что делать? Фото © ChatGPT

Как мы уже писали, каждому человеку нужно быть внимательнее к своему самочувствию в жаркую погоду. Но как понять, что стало причиной ухудшения состояния и какие действия предпринимать? К симптомам обезвоживания и перегрева относятся: сильная жажда;

сухость во рту;

слабость;

головная боль;

головокружение;

учащённое сердцебиение;

тошнота;

тёмная моча;

мышечные спазмы;

повышенная температура тела;

спутанность сознания;

обморок;

отсутствие потоотделения при сильной жаре.

Если появились спутанность сознания, обморок, судороги, высокая температура тела, сильная слабость, выраженная сонливость, нарушение речи или резкое ухудшение состояния, нужно срочно обратиться за медицинской помощью. До прибытия скорой человека следует переместить в тень или прохладное помещение, расстегнуть тесную одежду, охлаждать кожу водой или влажной тканью. Если человек в сознании, можно давать воду небольшими глотками. Если сознание нарушено, насильно поить нельзя.

Кстати, напитки — не единственное, что может навредить вашему здоровью в жару. Недавно Life.ru рассказал о том, что в России выросло число инсультов после секса... Поэтому рекомендуем не только соблюдать питьевой режим, но и узнать, как упростить себе задачку и не схватить инфаркт по неосторожности! Life.ru желает вам приятного лета и здоровья.