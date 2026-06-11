В Москве повторён рекорд жары 1998 года

В Москве в минувшую среду был зафиксирован температурный рекорд для 10 июня, который ранее держался с 1998 года. Воздух в столице прогрелся до отметки плюс 30 градусов Цельсия. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столице вчера был зафиксирован повтор рекорды жары для 10 июня, который держался с 1998 года с максимальным значением ровно плюс 30,0 градусов», — рассказал Тишковец.

По словам синоптика, в Подмосковье зафиксирован новый температурный рекорд. В Коломне столбик термометра достиг отметки в плюс 31,6 градуса Цельсия, превзойдя предыдущее значение, державшееся 28 лет. Наиболее жарким местом в Московской области оказался Павловский Посад, где температура поднялась до плюс 31,8 градуса.

Ранее сообщалось, что аномально тёплая погода с тридцатиградусной температурой воздуха сохранится в столичном регионе вплоть до воскресенья. Об этом рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. Синоптик добавил, что в пятницу температура может достичь отметки в +33 градуса.