Французы устраивают драки за кондиционеры в гипермаркетах из-за рекордной жары

Во Франции в гипермаркетах сети Lidl произошли потасовки между покупателями из-за кондиционеров. Причиной ажиотажа стала масштабная распродажа климатической техники на фоне волны аномальной жары, сообщает Le Figaro.

Французы устроили драки за кондиционеры в гипермаркетах из-за жары. Видео © TikTok/ fatou_dbr, lekel61

У входов в магазины собрались большие очереди — некоторые ожидали открытия с ночи. Как только двери распахнулись, толпа ринулась к стеллажам, что привело к конфликтам между желающими приобрести товар по сниженной цене.

Поводом для паники послужил прогноз синоптиков: в конце текущей недели страну накроет новая волна экстремальной жары. Ожидается, что столбики термометров поднимутся до +38°C.