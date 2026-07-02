Французы устраивают драки за кондиционеры в гипермаркетах из-за рекордной жары
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Во Франции в гипермаркетах сети Lidl произошли потасовки между покупателями из-за кондиционеров. Причиной ажиотажа стала масштабная распродажа климатической техники на фоне волны аномальной жары, сообщает Le Figaro.
Французы устроили драки за кондиционеры в гипермаркетах из-за жары. Видео © TikTok/ fatou_dbr, lekel61
У входов в магазины собрались большие очереди — некоторые ожидали открытия с ночи. Как только двери распахнулись, толпа ринулась к стеллажам, что привело к конфликтам между желающими приобрести товар по сниженной цене.
Поводом для паники послужил прогноз синоптиков: в конце текущей недели страну накроет новая волна экстремальной жары. Ожидается, что столбики термометров поднимутся до +38°C.
Ранее заммэра Парижа Одри Пульвар обвинила США в причастности к последствиям жары во Франции, заявив, что Америка, как второй крупнейший источник парниковых газов, несёт ответственность за глобальное потепление. Чиновник призвала Штаты прекратить давать советы, а вместо этого выполнять свою часть работы.
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