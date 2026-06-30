Рано расслабились: Уже через неделю Европу ждёт новая волна жары
PR24: На Европу надвигается новая волна аномальной жары
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oliverouge 3
На Европу надвигается новая волна аномальной жары, пишет Polskie Radio24. Уже через неделю на значительной части континента вновь установится экстремально высокая температура. В зоне наибольшего риска — юг и запад, в том числе Франция, Португалия и Испания, где воздух может прогреться до 42-43 градусов по Цельсию.
Экстремальные температуры установятся на несколько дней, после чего распространятся на Центральную Европу. При этом расчёты метеорологов могут корректироваться, указывается в публикации.
Напомним, по Европе прокатилась волна аномальной жары. Например, в Германии побит абсолютный температурный рекорд — воздух прогрелся до 41,5 градуса. А в Париже буквально «подросла» Эйфелева башня.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.