Рано расслабились: Уже через неделю Европу ждёт новая волна жары

На Европу надвигается новая волна аномальной жары, пишет Polskie Radio24. Уже через неделю на значительной части континента вновь установится экстремально высокая температура. В зоне наибольшего риска — юг и запад, в том числе Франция, Португалия и Испания, где воздух может прогреться до 42-43 градусов по Цельсию.

Экстремальные температуры установятся на несколько дней, после чего распространятся на Центральную Европу. При этом расчёты метеорологов могут корректироваться, указывается в публикации.