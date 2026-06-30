Аномальная жара в Калининграде побила рекорд за два года

В Калининграде был побит температурный рекорд: новые показатели превысили предыдущие почти на два градуса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марину Макарову. По её словам, рост температур оказался очень значительным.

«Максимальная температура была 34,4 градуса. Рекордное значение 32,5 — 2024 год. <…> Получается, что вчерашняя температура превысила этот рекорд почти на 2 градуса», — отметила синоптик.

Она добавила, что сейчас рано говорить об отступлении аномальной жары, поэтому горожанам следует подготовиться к новым природным аномалиям. Экстремальная погода сильно влияет на жизнь калининградцев.