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Регион
30 июня, 12:00

«Субтропический гребень»: Климатолог раскрыл, ждать ли в Москве засухи из-за жаркого лета

Климатолог Семёнов: В Москве не ожидается засухи из-за летних волн жары

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Летние волны жары в Москве не должны привести к засухе, заявил директор Института физики атмосферы РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов. По его словам, в этом сезоне возможны продолжительные периоды жары, связанные с блокирующими антициклонами.

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Такие погодные системы могут держаться неделю и дольше, однако в ближайшем прогнозе засухи не видно. Ситуацию дополнительно смягчат дожди, которые ожидаются в столице в выходные 4–5 июля. Осадки помогут насытить почву влагой, поэтому высокая температура будет переноситься легче.

«Субтропический гребень — это обычный антициклон, то есть высокое давление. Ему характерна погода, когда солнце светит ярко и приходит жара. В целом такие условия — обычная погодная изменчивость для нашего региона...» — отметил собеседник «Москвы 24».

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Тем временем в Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности. Для столицы критерий «сильной жары» в летние месяцы установлен на отметке 30 градусов — в ближайшие дни он будет превышен.

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Борис Эльфанд
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