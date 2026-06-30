«Субтропический гребень»: Климатолог раскрыл, ждать ли в Москве засухи из-за жаркого лета

Летние волны жары в Москве не должны привести к засухе, заявил директор Института физики атмосферы РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов. По его словам, в этом сезоне возможны продолжительные периоды жары, связанные с блокирующими антициклонами.

Такие погодные системы могут держаться неделю и дольше, однако в ближайшем прогнозе засухи не видно. Ситуацию дополнительно смягчат дожди, которые ожидаются в столице в выходные 4–5 июля. Осадки помогут насытить почву влагой, поэтому высокая температура будет переноситься легче.

«Субтропический гребень — это обычный антициклон, то есть высокое давление. Ему характерна погода, когда солнце светит ярко и приходит жара. В целом такие условия — обычная погодная изменчивость для нашего региона...» — отметил собеседник «Москвы 24».

Тем временем в Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности. Для столицы критерий «сильной жары» в летние месяцы установлен на отметке 30 градусов — в ближайшие дни он будет превышен.