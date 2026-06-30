В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве с полудня 1 июля до вечера 2 июля из-за сильной жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в ТАСС Гидрометцентре РФ, уточнив, что столбики термометров могут подниматься до 31 градуса выше нуля.

Оранжевый уровень предупреждает об опасной погоде, способной нанести ущерб или привести к стихийным бедствиям. Для Москвы критерий «сильной жары» в летние месяцы установлен на отметке 30 градусов — в ближайшие дни он будет превышен.

Синоптики связали аномалию с влиянием субтропического гребня, который уже принёс экстремальную жару в Европу. В Центральной России его воздействие будет ощущаться лишь частично: средняя суточная температура превысит норму на 4 градуса. Дни ожидаются солнечными, а к концу недели жара начнёт спадать.

Ранее сообщалось, что в начале июля Центральная Россия, включая Москву и Московскую область, окажется под влиянием субтропического гребня, который принёс экстремальную жару в Европу, и температура в регионе превысит 30 градусов. В первые два дня месяца среднесуточная температура будет примерно на 4 градуса выше нормы, а днём столбики термометров поднимутся выше +30.