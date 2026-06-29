«Субтропический гребень» накроет Москву: В Гидрометцентре рассказали, когда ждать пика

Центральные регионы России окажутся под влиянием субтропического гребня, который принёс экстремальную жару в Европу. В Москве и Подмосковье в начале июля температура превысит 30 градусов. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре.

«Субтропический гребень, принёсший экстремальную жару в европейские страны, сумеет краем дотянуться и до областей Центральной России», — сказали в центре.

В первые двое суток месяца среднесуточная температура в Москве и области превысит климатическую норму примерно на 4 градуса, а дневные значения поднимутся выше +30. Солнечная погода сохранится на протяжении большей части периода, однако ближе к концу рабочей недели ожидается постепенное ослабление жары. Уже в среду, 1 июля, термометры в столице покажут +28…+30 градусов, в Подмосковье — +25…+30.

Следующий день, 2 июля, принесёт ещё более высокие значения: в Москве прогнозируется +29…+31 градус, в области — +26…+31, при переменной облачности местами возможны небольшие дожди. К 3 июля погодные условия начнут меняться, температура снизится до +24…+29 градусов, при этом кратковременные осадки также не исключаются в отдельных районах региона.

Ранее сообщалось, что температура воды в Балтийском море у берегов Калининградской области поднялась до аномально высоких значений для конца июня. Речь идёт о показателях в районе 22–23 градусов. Резкий прогрев акватории связан с поступлением раскалённых воздушных масс с юга Европы.