Вода в Балтийском море прогрелась до аномальных значений

Вода в Балтийском море у побережья Калининградской области прогрелась до аномальных для июня 22-23 градусов. Данное заявление сделал в беседе с РИА «Новости» научный сотрудник центра Геоэкология и морское природопользование БФУ имени Канта Николай Белов.

По словам учёного, причиной стал приход раскалённого воздуха с юга Европы. Жара, установившаяся в регионе в конце месяца, спровоцировала резкий нагрев акватории. Белов уточнил, что климатическая норма для этого времени года составляет порядка 18 градусов, поэтому текущие показатели значительно превышены.

«Она выше нормы. У нас должна быть в июне условно 18 градусов, а тут 22-23. Соответственно, такая высокая температура, это ещё и цветение водорослей. В принципе, это все отмечают — почти по всему побережью водичка не очень чистая», — сказал Белов.

Купаться в такой воде пока вполне комфортно, однако Белов посоветовал избегать попадания большого количества жидкости внутрь. Серьёзной угрозы здоровью сейчас нет, но при дальнейшем прогреве могут возникнуть риски распространения инфекций.

Океанолог добавил, что у береговой линии стали попадаться небольшие погибшие рыбы. Причиной тому стало начавшееся кислородное голодание. Тёплая среда спровоцировала бурное развитие микроорганизмов, которые активно потребляют кислород, создавая критические условия для обитателей моря.

В то же время Белов выразил уверенность, что выше 23 градусов вода уже не поднимется. Аномальная жара начинает отступать, и погода возвращается в привычные рамки. Специалист напомнил, что стандартной летней температурой для Балтики считаются 18-19 градусов, а отметка в 20 уже воспринимается как тёплое море. Всё, что превышает этот порог, является климатической аномалией.

Ранее сообщалось, что на Крым надвигается пик аномальной жары, и в ближайшие дни воздух на полуострове раскалится до 36 градусов. Синоптики объясняют происходящее влиянием мощного барического и термического гребня, который принесёт сухую и знойную воздушную массу. Он будет определять погоду как минимум до 30 июня. Уже в воскресенье столбики термометров поднимутся до 33, а в понедельник и вторник наступит кульминация зноя.