Климатолог рассказал, какие погодные аномалии ждут центральную Россию из-за адской жары в Европе

Аномальная жара в Европе — это характерное проявление глобального потепления, и центральную Россию могут ждать новые погодные удары. Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов в беседе с Life.ru предупредил: если в Москве повторится сценарий блокирующего антициклона, последствия могут стать катастрофическими.

Мы наблюдаем характерное проявление глобального потепления. Очередные рекорды побиты, стоит аномальная жара, фиксируются внеплановые смерти. Люди с ослабленной сердечно-сосудистой и дыхательной системами тяжело переносят такую погоду, и многие, к сожалению, не выдерживают. Алексей Карнаухов Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог

По словам климатолога, глобальная температура растёт по экспоненте — то есть, скорость этого процесса неуклонно увеличивается. Если тенденцию не остановить, нагрев может достичь величин, при которых жизнь на Земле станет невозможной. Согласно его базовой модели, опубликованной в 2001 году, при сохранении текущей динамики роста выбросов CO₂ через 300 лет парниковый эффект нагреет нижние слои атмосферы до 100 °C. Океаны испарятся, и жизнь на планете практически прекратится.

Как выглядит эта геометрическая прогрессия? За весь XX век температура выросла всего на 0,8 градуса. Но если экспоненциальный рост сохранится, каждые 100 лет температура будет увеличиваться в 5 раз. В XXI веке рост составит 4 °C, в XXII — уже 20 °C. Это период катастрофы, но жизнь ещё возможна. А в XXIII веке наступит коллапс — температура достигнет 100 °C.

Какая погода ждёт Москву в ближайшее время, зависит от атмосферных течений — откуда придёт воздушная масса: из Средней Азии или со стороны Баренцева моря. Карнаухов не исключил, что в столице повторится сценарий блокирующего антициклона, как в ужасную жару 2010 года. Тогда аномалия составляла 10 °C, полтора месяца не было осадков, начались массовые лесные и торфяные пожары.

Особая опасность тех пожаров была не только в огне, но и в выделении угарного газа (CO), который является ядом. В 2010 году его концентрация в европейской части России превышала ПДК примерно в 7 раз — и это всего в 7 раз меньше летальной дозы.

«Если подобная жара повторится, но с аномалией не в 10, а в 15 градусов, и засуха продлится не полтора, а два месяца, последствия могут стать катастрофическими. Площадь лесных пожаров вырастет с 2% до 20% от всех лесов. Уровень угарного газа может превысить смертельную отметку. Тогда такие города, как Москва, Тула, Тверь, окажутся в зоне отравления, и количество погибших пойдёт уже не на тысячи, а на миллионы», — предупредил климатолог.

А ещё климатологи прогнозируют, что Владивосток может превратиться в «новую Хургаду» к 2045 году — учёные ДВФУ допускают, что через 15–20 лет в Приморье появятся лучшие курорты страны. Причина — изменение климата: за 60 лет средняя температура выросла на полтора градуса, вода в бухтах уже прогревается до 23–25 градусов, как в Анапе или Сочи. Добавит экзотики и появление акул, которые всё чаще заходят в акваторию из-за потепления, пишет SHOT.