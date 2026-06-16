Цикл раскручивается: Метеоролог раскрыл, когда Москва станет тропической столицей

Говорить о скором превращении московского климата в тропический пока рано, однако летом столица уже способна соперничать с южными широтами. Такой оценкой поделился заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

Он отметил, что до тропиков нам ещё далеко, поскольку сохраняется длинная зима и выраженная осень, которые никуда не деваются, хотя теплеет действительно стремительно. Из-за глобального потепления раскручивается гидрологический цикл: влага испаряется быстрее, активнее формируются облака, а вслед за ними растёт интенсивность осадков.

По словам специалиста в комментарии 360.ru, прослеживается связь с учащением летних конвективных явлений — ливней и шквалистых ветров. При этом в тропиках настоящей зимы нет, снег надолго не задерживается, тогда как у нас этот сезон остаётся полноценным. Однако в тёплый период года Москва иногда может состязаться с южными регионами.

Киктев привёл цифры: скорость потепления в России составляет примерно 0,3 градуса за десятилетие, но процесс крайне неравномерен. Быстрее всего теплеет вдоль арктического побережья — там показатели достигают 0,6–1 градуса и даже выше за тот же период. На Москву же приходится около полуградуса за десять лет, на Южный Урал — всего 0,2.

Эти изменения влияют на биоту, смещая ареалы растений, животных, насекомых и заболеваний. Замглавы Гидрометцентра также предупредил: каждый следующий год необязательно окажется теплее предыдущего.

Несколько дней назад на столицу обрушился шквалистый ветер вперемешку с мощнейшим ливнем. Очевидцы запечатлели разгул стихии: пешеходные зоны и проезжая часть ушли под воду, горожанам приходилось пробираться едва ли не по колено в потоках. В Кузьминках непогода прорвалась внутрь торгового центра, затопив его помещения.