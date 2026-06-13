Дождь затопил улицы Москвы по колено под раскаты грома

Ураганный ветер вперемешку с сильнейшим дождём обрушились на российскую столицу. Горожане публикуют кадры разгула стихии.

Сильный ливень в Москве. Видео © Telegram / Москва с огоньком

Потоки воды затопили проезжую часть и пешеходные зоны, горожанам приходится передвигаться буквально по колено в воде. В районе Кузьминки стихия добралась до торгового центра, залив его помещения. Возле станции метро «Первомайская» движение автотранспорта серьёзно затруднено из-за подтопления дорожного полотна.

Очевидцы сообщают, что в ряде районов мегаполиса до сих пор слышны раскаты грома и видны вспышки молний. Синоптики прогнозируют сохранение опасной погоды вплоть до шести часов утра следующего дня. Ожидаются интенсивные осадки, местами переходящие в ливень, а также гроза, град и порывы ветра до 17 метров в секунду.

На днях на подмосковные Люберцы обрушился сильнейший дождь, в результате чего проезжие части превратились в настоящие реки. Очевидцы запечатлели на камеру, как горожанам пришлось разуться и шагать по колено в воде. Многие несли ботинки и туфли в руках, спасая их от намокания.