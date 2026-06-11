Подмосковные Люберцы затопило после сильного ливня

Мощный ливень превратил улицы подмосковных Люберец в глубокие лужи. Местные жители сняли обувь и передвигались по затопленным дорогам босиком. Кадры с последствиями непогоды опубликовал Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

Люберцы оказались под водой после мощного дождя. Видео © Telegram / MSK1.RU | Новости Москвы | Россия

На видео, которое распространилось в сети, видно, как прохожие идут через воду по колено. Некоторые из них предпочли взять обувь в руки, чтобы не промокнуть. Публикацию сопроводили подписью: «Так можно и без бассейна обойтись».

В администрации города заявили, что подтопление произошло из-за «залпово выпавших осадков». Чиновники отметили, что засора в ливневой канализации нет.

Ранее в Тюмени мощный ливень затопил парковку жилого комплекса «Корней». Под водой оказались десятки премиальных автомобилей, включая BMW, Mercedes и Jaguar. Вода почти полностью накрыла машины, а в соцсетях жители шутили про «аквабайки» из утопленных мотоциклов. Местные говорят, что это не первый подобный случай, и вопросы к ливнёвке и обслуживанию ЖК стали ещё громче.