Буря и ливень обрушились на Тюмень: Машины плывут, в дом попала молния, ветер повалил деревья
Улицы Тюмени ушли под воду после мощного ливня и бури
Обложка © Telegram / ЧС Тюмень
В Тюмени произошло серьёзное стихийное бедствие. Вечером город накрыла мощная буря с проливным дождём, что привело к наводнению и удару молнии в жилой дом. Информации о пострадавших пока не поступало, сообщает SHOT.
Наводнение после ливня в Тюмени. Видео © Telegram / ЧС Тюмень
Как сообщает Telegram-канал, улицы в южной части города буквально ушли под воду. Автомобили с трудом передвигаются по затопленным дорогам, некоторые водители были вынуждены бросить свои машины прямо в огромных лужах.
Очевидцы также рассказали о попадании молнии в многоквартирный дом на тихом проезде. В результате удара в одной из квартир выбило стёкла. Кроме того, сильный ветер повалил несколько деревьев.
Синоптики уточнили, что порывы ветра могли достигать более 25 м/с, город накрыло сильными ливнями и градом.
Ранее в дагестанском посёлке Мамедкала начали строить дома для людей, потерявших жильё из-за подтоплений. Рабочие уже залили первый фундамент. Врио главы Дагестана Фёдор Щукин сообщил, что специалисты обследовали все пострадавшие от стихии дома и квартиры в республике. Комиссии составили акты с фиксацией ущерба.
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