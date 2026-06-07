Под угрозой миллионы: На Нью-Йорк движется шторм с грозой, ветром и градом

Сильный атмосферный фронт движется по восточному побережью США и затрагивает более 50 миллионов человек. Метеослужбы предупреждают об интенсивных грозах, крупном граде и шквалистом ветре. Синоптики объявили второй уровень штормовой угрозы от Индианы до Нью-Гемпшира. Об этом сообщает телеканал Fox Weather.

На пути стихии оказались крупные города: Филадельфия, Нью-Йорк, Бостон, Колумбус и Балтимор готовятся к удару. Сильные штормы пройдут от Великих озёр до Новой Англии и северо-восточных штатов. Для этой области характерны разрушительные порывы ветра и опасный град.

Ситуацию осложняет риск внезапных паводков. Агентства сообщают, что полоса от Техаса до Миссури находится под угрозой резкого подъёма воды. Причиной станут проливные дожди.

Тем временем климатологи прогнозируют на этим летом появление «супер Эль-Ниньо». Это крайне сильное явление способно вызвать рекордную жару и масштабные наводнения по всему земному шару. Эксперты допускают, что текущий случай войдёт в историю как один из самых мощных за всё время наблюдений.