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Регион
6 июня, 20:13

В пострадавшем от подтоплений дагестанском посёлке начали строить новые дома

Обложка © VK / Администрация МР «Дербентский район»

Обложка © VK / Администрация МР «Дербентский район»

В дагестанском посёлке Мамедкала начали строить дома для людей, потерявших жильё из-за подтоплений. Рабочие уже залили первый фундамент. Об этом сообщила администрация Дербентского района.

«Мы понимаем всю ответственность, которая лежит на нас. Этот проект — наш приоритет. Ежедневно я лично контролирую ход работ, чтобы каждый этап проходил максимально эффективно и качественно», — сказал глава района Эльман Аллахвердиев.

Врио главы Дагестана Фёдор Щукин сообщил, что специалисты обследовали все пострадавшие от стихии дома и квартиры в республике. Комиссии составили акты с фиксацией ущерба.

«Составлены реестры для того, чтобы получить федеральное финансирование для выплаты компенсаций либо строительства жилых домов там, где они утрачены», приводит слова чиновника ТАСС.

Щукин отметил, что активная работа идёт в Хасавюртовском и Дербентском районах. Эти территории сильнее других пострадали от ударов стихии.

В Дагестане из-за ливней размыло часть дамбы, под угрозой — дома и трасса
В Дагестане из-за ливней размыло часть дамбы, под угрозой — дома и трасса

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить социальную поддержку гражданам, которые лишились жилья после наводнений в марте и апреле. Меры помощи распространяются и на незарегистрированные дома, которые люди использовали для проживания. Поручение необходимо выполнить до 1 сентября.

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Лия Мурадьян
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