1 июня, 07:38

Путин поручил решить вопрос с жильём пострадавших от потопа в Дагестане и Чечне

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин дал поручение чиновникам обеспечить реализацию социальной поддержки тем гражданам, которые имеют проблемы с жильём после наводнений в марте и апреле текущего года. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с исполнительными органами Республики Дагестан и Чеченской Республики обеспечить оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых были повреждены или утрачены в результате подтопления в марте — апреле 2026 г.», — говорится в распоряжении российского лидера.

Там отмечается, что меры поддержки касаются и тех домов, которые не были официально зарегистрированы не земельных участках, но использовались для проживания. Поручение президента должно быть исполнено до 1 сентября. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, врио главы Республики Дагестан Фёдор Щукин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Ила по колено, техника — насмарку: село в Дагестане лишилось единственной школы после наводнения
Напомним, в конце марта и начале апреля в Дагестане прошли затяжные ливни, что привело к настоящему потопу и выходу рек из берегов. Согласно сведениям республиканских властей, ущерб от стихии затронул жильё и другое имущество 15,5 тысяч местных жителей.

