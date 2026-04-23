23 апреля, 10:57

Ила по колено, техника — насмарку: село в Дагестане лишилось единственной школы после наводнения

Единственная школа в дагестанском селе Адильотар подлежит сносу из-за аварийного состояния после наводнения. По данным Mash Gor, здание разрушено илом и грязью, техника и мебель уничтожены.

Учителя из Адильотара с горечью наблюдали, как их надежды на спасение хоть каких-то вещей разбились о запрет на вход в здание, которое вот-вот может рухнуть. Классы превратились в непроходимые болота из ила и грязи, вся техника и мебель безвозвратно уничтожены. Теперь школу ждёт снос, и никто не знает, где найдут приют для своих учеников. Уроки не проводятся с самого начала стихийного бедствия.

В конце марта Дагестан накрыли сильнейшие ливни — самые обильные за последние 100 лет, по оценке метеорологов. Стихия привела к катастрофическим последствиям: затопило жилые дома и улицы в Махачкале и окрестностях, прорвало дамбу на Геджухском водохранилище. В зоне ЧС оказались до 1,5 млн человек, шесть человек погибли. Ущерб имуществу, по данным властей, понесли 15,5 тысячи местных жителей. На данный момент ситуация постепенно нормализуется.

Обложка © Telegram / Mash Gor

Наталья Демьянова
