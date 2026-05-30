В Дагестане из-за ливней размыло часть дамбы, под угрозой — дома и трасса

Из-за обильных осадков, обрушившихся на Дагестан, в районе населённого пункта Ахты оказалась разрушена габионная дамба протяжённостью 100 метров. Ещё столько же защитных сооружений находится на грани обрушения, что создаёт угрозу подтопления для частных домовладений, сельхозугодий, газопровода, линии электропередачи и региональной автотрассы — такие данные привели в «Максе» главного управления МЧС по республике.

Спасатели пояснили, что при ухудшении погодных условий в зону возможного затопления попадают прибрежные земли, поля, жилые строения, инфраструктурные объекты и дорога. При этом в ведомстве подчеркнули, что непосредственной опасности для автомобильной трассы и местных жителей в настоящий момент нет.

Представители МЧС также добавили, что для изучения обстановки и контроля за её развитием в село уже выехали глава местной администрации и бригада спасателей.

Текущий год оказался для Дагестана крайне тяжёлым. Ещё в конце марта регион накрыли затяжные ливни, которые не на шутку разбушевались. Результатом стал масштабный потоп: вышли из строя коммунальные сети — перебои с водой и светом ощутили многие, к тому же серьезно пострадали дороги и мосты. Как сообщили в республиканском правительстве, урон от непогоды ощутили на себе 15,5 тысячи местных жителей — у них повреждены дома и другое имущество.