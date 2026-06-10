Вместо парковки — озеро: В тюменском ЖК затопило десятки премиальных авто

Мощный ливень в Тюмени затопил парковку ЖК «Корней», где под водой оказались дорогие автомобили. Местные теперь передвигаются по двору чуть ли не вплавь, а в соцсетях шутят про «аквабайки» из утопленных мотоциклов. Кадрами делится телеграм-канал SHOT.

Парковка тюменского ЖК превратилась в бассейн. Видео © Telegram/ SHOT

На кадрах видно, что вода почти полностью накрыла BMW, Mercedes, Jaguar и другие машины. По предварительным оценкам, общий ущерб может исчисляться десятками миллионов рублей. Кроме парковки, подтоплены лифтовые шахты и технические помещения.

Жители говорят, что для комплекса это не первый подобный случай. После очередного потопа вопросы к ливнёвке и обслуживанию ЖК стали ещё громче.

Ранее сообщалось, что улицы Тюмени ушли под воду после мощного ливня и бури. Очевидцы также рассказали о попадании молнии в многоквартирный дом на Тихом проезде. В результате удара в одной из квартир выбило стёкла. Кроме того, сильный ветер повалил несколько деревьев.