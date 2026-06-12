Град бьёт стёкла, ветер рвёт провода: Несколько регионов России оказались под ударом стихии

На несколько регионов России обрушилась непогода со шквалистым ветром и осадками. О последствиях стихии рассказали SHOT местные жители.

В Хабаровске основной удар пришёлся на микрорайон Северный. Вода затопила дороги, а в одном из зданий град разбил стёкла. Рядом с автодорожным техникумом оборвались провода из-за упавшего дерева.

Движение трамваев в городе остановлено. На момент публикации данных о пострадавших не поступало.

Тем временем в Краснодарском крае потоки воды залили улицы и автомобили. Горожане иронизируют, что впору ловить рыбу и добираться до дома вплавь.