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Регион
12 июня, 12:16

Град бьёт стёкла, ветер рвёт провода: Несколько регионов России оказались под ударом стихии

На Хабаровск, Кубань и Подмосковье обрушились ливни с градом и ветром

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paparacy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paparacy

На несколько регионов России обрушилась непогода со шквалистым ветром и осадками. О последствиях стихии рассказали SHOT местные жители.

В Хабаровске основной удар пришёлся на микрорайон Северный. Вода затопила дороги, а в одном из зданий град разбил стёкла. Рядом с автодорожным техникумом оборвались провода из-за упавшего дерева.

Движение трамваев в городе остановлено. На момент публикации данных о пострадавших не поступало.

Тем временем в Краснодарском крае потоки воды залили улицы и автомобили. Горожане иронизируют, что впору ловить рыбу и добираться до дома вплавь.

Непогода затронула и Московский регион. В столице прошёл сильный ливень, а в Подмосковье зафиксировали выпадение града.

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Никита Никонов
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