Вместо Египта — Приморье: Учёные прогнозируют курортный бум во Владивостоке

Владивосток может стать «новой Хургадой» к 2045 году. Учёные считают, что через 15–20 лет в Приморье появятся самые лучшие курорты России, пишет SHOT.

Главная причина — изменение климата. За последние 60 лет средняя температура во Владивостоке выросла на 1,5 градуса, а вода в бухтах стала теплее. Уже сейчас в августе и сентябре она прогревается до комфортных 23–25 градусов — как в Анапе или Сочи. А в начале октября в заливе Петра Великого бывает аномально тёплая вода.

Учёные из Института Мирового океана ДВФУ прогнозируют, что через 15–20 лет Владивосток и Приморье могут стать курортами, похожими на египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Добавит экзотики и то, что из-за потепления в акватории всё чаще будут появляться акулы.

При этом у изменения климата есть и опасная сторона. Учёные предупреждают: в ближайшие 50 лет могут участиться тайфуны, наводнения, а также серьёзно поднимется уровень моря.

Ранее сообщалось, что у берегов Приморского края заметили акул. Учёные связывают это с тем, что рыба поменяла пути миграции, а морская вода стала аномально тёплой. В море увеличилось и количество тунца — он стал более доступной добычей для хищников. Его появление в этих местах, в свою очередь, могло быть вызвано ранним потеплением воды на поверхности. Ещё один фактор — большие косяки рыбы иваси, которые прошли через акваторию Приморья из-за усиления Цусимского течения.