Тунцовая лихорадка обернулась страхом: Акулы заполонили бухты Дальнего Востока

В акватории Приморского края на Дальнем Востоке зафиксировано появление акул. Специалисты связывают это с изменением миграции рыбы и аномальным прогревом морской воды, пишет Telegram-канал Baza.

В Приморье зафиксировали появление акул на фоне миграции тунца. Видео © Telegram / Baza

В море увеличилось количество тунца, который стал доступнее для хищников. Его перемещения, в свою очередь, могли быть спровоцированы ранним потеплением поверхностных вод. Дополнительным фактором называют появление крупных скоплений иваси, прошедших через акваторию Приморья на фоне усиления Цусимского течения. Это изменило пищевую цепочку в регионе.

Рыбаки в Приморье поймали акулу-мако. Фото © Telegram / Baza

Местные жители сообщают о первых встречах с хищниками в прибрежной зоне. В районе острова Путятина была выловлена акула мако, которую заметили рыбаки. Отдельные особи фиксировались и в бухте Триозерье. По словам очевидцев, хищники подходили близко к катерам и активно за ними следовали. Рыбаки также рассказали, что приняли за дельфинов несколько крупных особей, однако позже выяснилось, что это были белые акулы, которых нередко называют акулами-людоедами.

Ранее сообщалось, что в конце мая в акваторию Уссурийского залива у Владивостока вошли тунцы-гиганты. Рыбакам удалось поймать особей длиной до 2,3 метра и массой свыше 200 килограммов — подобные уловы ранее в этом районе не фиксировались. Резкое изменение маршрутов миграции связано с глобальным потеплением и перераспределением кормовой базы в океане.