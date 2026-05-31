В Уссурийский залив у Владивостока зашли 200-килограммовые тунцы-гиганты

В конце мая в Уссурийский залив у Владивостока зашли тунцы-гиганты. Местные рыбаки поймали особей длиной 2,3 метра и массой свыше 200 килограммов — подобного здесь не случалось ранее, кадры с морскими великанами публикуют местные паблики и СМИ.

Пойманный тунец едва поместил в лодку. Видео © VK / ЧП Приморье

Специалисты связывают столь резкую смену миграционных путей с глобальными изменениями температуры воды и перераспределением кормовой базы. Тёплые течения, предположительно, привели незваных гостей в северные широты.

Однако радость от необычного улова может обернуться серьёзной опасностью. В Федерации рыболовного спорта предупредили: следом за косяками тунцов в залив могут зайти белые акулы.

Рыбаков и простых отдыхающих призывают проявлять повышенную бдительность и соблюдать меры предосторожности. Встреча с хищницей у берегов, хоть и маловероятна, но исключать её нельзя.

Ранее профессор кафедры ихтиологии МГУ заявил, что акулы не рассматривают человека как привычный источник пищи, поэтому в обычной ситуации хищник не проявляет агрессии. Нападение возможно только при стечении двух обстоятельств: рядом оказался купальщик и сама особь голодна или чем-то разозлена. Специалист отметил, что реальная угроза со стороны морских хищниц сильно преувеличена, а образ кровожадного убийцы закрепился в культурном наследии разных народов скорее как миф.