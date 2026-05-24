«Кровожадные тибуроны» или просто рыбы? Ихтиолог рассказал туристам, стоит ли бояться акул в Египте

Человек для акулы — непрофильный объект питания, поэтому в норме хищник не нападает. Инцидент возможен лишь при совпадении двух условий: рядом оказался купальщик и голодная либо агрессивная особь. Об этом заявил профессор кафедры ихтиологии МГУ Кирилл Кузищин в разговоре с 360.ru, комментируя участившиеся случаи нападения акул в Египте.

«Опасность от акул сильно преувеличена. Просто каким-то образом в культурном наследии разных народов акулы представляются как кровожадные тибуроны, которые обязательно нападут», — заявил специалист.

Несмотря на это, встречи с хищниками на мелководье участились. В мае на пляже Эль-Кусейра трёхметровая акула-мако подплыла к берегу, её выловили местные рыбаки. Власти обязали отели обеспечить постоянное дежурство спасателей на вышках, вдоль побережья курсируют моторные лодки, идёт отлов потенциально опасных рыб.

Кузищин подчеркнул, что у этих существ развита нервная система и есть характер. «Каждая особь отличается высоким индивидуализмом», — сказал ихтиолог, пояснив, что стадного поведения, как у многих других рыб, у них зачастую нет.

Среди возможных причин визитов хищниц эксперт назвал антропогенный фактор. Он напомнил случай, когда за судном с овцами в Красное море зашли океанические акулы — моряки сбрасывали туши за борт. Дайв-мастер Дмитрий Арутюнов добавил, что устроители морских прогулок выбрасывают недоеденную пищу со шведских столов, привлекая рыб.

Для защиты отели ставят сетки, что вредит кораллам и нарушает законы, либо создают специальные заводи на мелководье. По словам Арутюнова, большинство замеченных особей — рифовые, условно опасные. Чаще всего страдают сёрфингисты: далеко заплывая, они гребут руками и снизу напоминают черепаху.

Турпоток в Египет не снизился, ряд гостиниц даже предлагает скидки на фоне оттока европейцев, обеспокоенных ситуацией на Ближнем Востоке. При встрече с хищником Кузищин советует не паниковать и не пытаться нанести удар: «В голливудских фильмах нам показывают ложь». Акула — идеальный подводный охотник, и столкновение с ней грозит тяжёлыми увечьями.