24 мая, 10:45

В Австралии гигантская акула насмерть растерзала рыбака

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Uryadnikov

На отмели Кеннеди, которая является мелководной частью Большого Барьерного рифа в 50 км от австралийского побережья, акула напала на 39-летнего рыбака. Об этом сообщает The Guardian.

В издании уточнили, что трагедия произошла в районе между Кернсом и Таунсвиллом. Пострадавшего извлекли из воды в критическом состоянии около полудня и доставили на берег, однако спасти его не удалось — он скончался от полученных травм.

Правоохранительные органы приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Полицейские уже начали проверку по факту гибели человека на рифе. В настоящий момент специалисты не могут точно определить, к какому виду принадлежала акула, атаковавшая мужчину. Идентификация хищника пока не проведена.

Нашествие акул терроризирует туристов в Египте — начался тотальный отлов хищников
Ранее сообщалось, что у побережья австралийского острова Роттнест произошло смертельное нападение акулы на человека. Инцидент случился утром 16 мая в районе рифа Хорсшу недалеко от Перта. Пострадавшего мужчину доставили на берег в районе бухты Джорди-Бей, после чего вертолётом отправили в больницу на материке.

Вероника Бакумченко
