Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 08:45

Пятиметровая белая акула растерзала туриста на популярном курорте в Австралии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LuckyStep

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LuckyStep

У берегов австралийского острова Роттнест мужчина получил тяжёлые травмы после нападения акулы и был эвакуирован в больницу вертолётом, но не выжил. Об этом сообщило издание The Guardian.

Инцидент произошёл около 10:00 16 мая 2026 года у рифа Хорсшу у острова Роттнест, расположенного недалеко от Перта. Пострадавшего доставили на берег в районе бухты Джорди-Бей, после чего его в критическом состоянии эвакуировали вертолётом в больницу на материке. Он умер. Мужчине около 30 лет.

Позднее рядом с береговой линией в 80 метрах от пляжа была замечена пятиметровая белая акула. Спасательные службы Surf Life Saving WA призвали отдыхающих соблюдать повышенную осторожность в районе происшествия. Остров Роттнест является популярным туристическим направлением и расположен примерно в 19 километрах от побережья Фримантла.

Кошмар на райских островах: Акула оторвала ногу врачу в его медовый месяц на Мальдивах
Кошмар на райских островах: Акула оторвала ногу врачу в его медовый месяц на Мальдивах

Ранее в США зафиксировали необычно высокую активность акул, опасных для человека. Аномалию связали с возможным явлением супер-Эль-Ниньо — сильным повышением температуры поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана. В обычных условиях весной к побережью Южной Калифорнии подходят белые акулы, акулы мако и акулы-молоты, где они в том числе выводят потомство.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Австралия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar