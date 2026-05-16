Пятиметровая белая акула растерзала туриста на популярном курорте в Австралии

У берегов австралийского острова Роттнест мужчина получил тяжёлые травмы после нападения акулы и был эвакуирован в больницу вертолётом, но не выжил. Об этом сообщило издание The Guardian.

Инцидент произошёл около 10:00 16 мая 2026 года у рифа Хорсшу у острова Роттнест, расположенного недалеко от Перта. Пострадавшего доставили на берег в районе бухты Джорди-Бей, после чего его в критическом состоянии эвакуировали вертолётом в больницу на материке. Он умер. Мужчине около 30 лет.

Позднее рядом с береговой линией в 80 метрах от пляжа была замечена пятиметровая белая акула. Спасательные службы Surf Life Saving WA призвали отдыхающих соблюдать повышенную осторожность в районе происшествия. Остров Роттнест является популярным туристическим направлением и расположен примерно в 19 километрах от побережья Фримантла.

Ранее в США зафиксировали необычно высокую активность акул, опасных для человека. Аномалию связали с возможным явлением супер-Эль-Ниньо — сильным повышением температуры поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана. В обычных условиях весной к побережью Южной Калифорнии подходят белые акулы, акулы мако и акулы-молоты, где они в том числе выводят потомство.