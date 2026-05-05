В США предупредили о нашествии опасных для людей акул из-за перегрева океана

В США предупредили о необычно высокой активности опасных для людей акул. Об этом сообщает Fox Weather. Морской биолог Крис Лоу объяснил, что причиной аномалии могло стать супер-Эль-Ниньо — сильное повышение температуры поверхности экваториальной части Тихого океана.

По словам специалиста, обычно весной к берегам Южной Калифорнии приходят большие белые акулы, акулы мако и акулы-молоты. Там они рождают детёнышей. Однако при сильном потеплении воды многим видам становится слишком жарко, и они начинают смещаться севернее. Из-за этого риски могут вырасти в районах, где нападения обычно происходят реже.

Лоу призвал быть осторожнее отдыхающих во Флориде, а также в Северной и Южной Каролине. Кроме того, из-за изменения температуры в Южную Калифорнию всё чаще приплывают южные виды, которых раньше там почти не встречали. Среди них — тупорылые, тигровые и китовые акулы. Биолог не исключил, что если часть хищников не уйдёт в более холодные воды, они могут чаще нападать на морских животных и, возможно, на людей.

«Мы не думаем, что акулы, как и люди, становятся раздражительными, когда им становится очень жарко. Но похоже, что их метаболизм ускоряется. Поэтому, когда вода становится теплее, им приходится есть больше», — сказал Крис Лоу.

Специалист также отметил, что в этом году акулы начали размножаться необычно рано — уже в феврале. При этом пик активности, по его прогнозу, всё равно придётся на август. Лоу советует соблюдать меры предосторожности уже сейчас и не расслабляться до конца осени. В первую очередь он рекомендует не плавать и не заниматься сёрфингом в одиночку. Для отдыха лучше выбирать оборудованные пляжи со спасателями, а не удалённые участки побережья.

Отдельный риск связан с цветением вредных водорослей. Из-за потепления воды оно может начаться уже весной, а сама вода станет мутной. В таких условиях акулы хуже видят и могут принять руки или ноги пловца за рыбу. По этой же причине биолог советует не купаться в тёмное время суток, начиная с сумерек.

Ранее крупную акулу впервые заметили в ледяных водах Антарктики. Учёные обнаружили спящую акулу в Южном океане — районе, где эти рыбы не должны обитать. Видео с особью длиной около трёх-четырёх метров сняли у Южных Шетландских островов на глубине примерно 490 метров. Температура воды там составляла всего 1,27 °C. Специалисты не исключают, что изменение климата может влиять на распределение морских хищников. Однако пока данных недостаточно, чтобы делать окончательные выводы.