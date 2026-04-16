16 апреля, 13:43

Кошмар на райских островах: Акула оторвала ногу врачу в его медовый месяц на Мальдивах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Prochazkacz

Житель Испании, отправившийся на Мальдивы отмечать медовый месяц, получил страшную травму в результате атаки акулы. Об этом происшествии, случившемся у побережья острова Кудду (атолл Гаафу-Алиф), пишет Daily Mail.

Как уточняют местные СМИ, группа туристов заплыла в воды рядом с рыбоперерабатывающим заводом. Эта локация издавна пользуется дурной славой: акулы там встречаются сплошь и рядом.

Наиболее серьёзные повреждения в результате неприятной встречи получил врач-гинеколог Борха, который был в числе отдыхающих со своей новоиспечённой супругой. Хищная рыба разорвала ему ногу.

Раненого испанца незамедлительно перевезли в медицинский центр на атолле GA Atoll, а затем направили в столицу Мале, где его поместили в реанимационное крыло госпиталя ADK.

На данный момент медицинский персонал продолжает сражаться за жизнь пострадавшего. Известно, что пациент лишился огромного количества крови, и медикам пришлось провести ампутацию его нижней конечности.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Австралии спасатели с вертолёта заметили, как ничего неподозревающим дайверам подкрадывается огромная акула. Людям пришлось удирать от неё на гидроцикле под вой вертолётной сирены.

Вероника Бакумченко
