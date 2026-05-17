Нашествие акул терроризирует туристов в Египте — начался тотальный отлов хищников

В Египте начали отлавливать акул в популярных туристических зонах после резкого увеличения числа хищников у побережья. Об этом стало известно SHOT.

Акул всё чаще замечают у берегов Хургады и Шарм-эль-Шейха. По одной из версий, хищников привлекают косяки рыбы, подошедшие к мелководью с началом сезона. После участившихся случаев власти ужесточили требования к безопасности на курортах. Теперь каждый отель обязан иметь в штате квалифицированного спасателя, а вдоль пляжей организованы дежурства моторных лодок.

От персонала также требуют навыков оказания первой помощи туристам. Недавно акула появилась в районе Эль-Кусейра. Из-за этого местные власти временно закрыли пляжи, а затем начали операцию по поимке двухметровой хищницы.

Решение объяснили тем, что ранее в этом районе долгое время находилась тигровая акула, не покинувшая прибрежную зону самостоятельно. Часть российских туристов раскритиковала такие меры, напомнив, что раньше пойманных акул обычно вывозили подальше от берега и отпускали обратно в море.

Ранее у побережья австралийского острова Роттнест произошло смертельное нападение акулы на человека. Инцидент случился утром 16 мая в районе рифа Хорсшу недалеко от Перта. Пострадавшего мужчину доставили на берег в районе бухты Джорди-Бей, после чего вертолётом отправили в больницу на материке.