Туры в Египет подорожали на 15% — но россиян не отпугнули ни цены, ни нашествие акул

Туры в Египет за год подорожали примерно на 15% на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, выросла стоимость всего турпакета. Если летом прошлого года 12-дневный отдых в пятизвёздочном отеле в Хургада обходился примерно в 175 тысяч рублей на человека, то сейчас цена достигает около 200 тысяч.

Кроме того, за год подорожали авиабилеты — в среднем на 8–12 тысяч рублей. Также увеличился визовый сбор: с 25 до 30 долларов. Исключение сохраняется для Шарм-эль-Шейх, где действует бесплатный синайский штамп сроком до 15 дней.

При этом спрос на египетские курорты остаётся высоким. Самыми популярными направлениями по-прежнему остаются Хургада и Шарм-эль-Шейх, однако туристы всё чаще выбирают Каир и курорт Мерса-Матрух на Средиземном море.Как отмечает SHOT, Каир привлекает туристов культурными достопримечательностями и новым музеем, а Мерса-Матрух — более спокойным отдыхом без большого количества туристов и акул.

Тем временем египетские экологи фиксируют повышенную активность акул в туристических районах Красного моря. По их словам, морские хищники приближаются к побережью вслед за косяками рыбы. Власти усилили меры безопасности: на пляжах дежурят лодки, а отели обязали держать спасателей и подготовленный персонал. Недавно акула появилась в районе Эль-Кусейра — популярного места отдыха среди российских туристов.