Рыбаки в Приморье выловили акулу после почти пятичасовой борьбы

Любители рыбалки в Приморье устроили настоящую охоту на хищника в Японском море. Россияне потратили почти пять часов, чтобы вытянуть на борт небольшого катера серо-голубую акулу.

На кадрах видно, как рыбаки упорно сражаются с мощной рыбой. Хищник сопротивлялся до последнего, но умельцы всё же одержали верх.

Акулу выловили в Японском море. Видео © Telegram / Svodka25

В сети также опубликовали последствия нападения акулы. Рыбаки забросили удочку, рассчитывая на менее опасный улов. Однако мако зацепилась за тунца на крючке. Когда хищницу затащили на борт, она уже успела отгрызть рыбе всю заднюю часть тела.

Авторы ролика предположили, что выловили акулу-мако. Однако, как пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на специалистов Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, на записи запечатлена сельдевая акула (Lamna nasus).

В конце мая в Уссурийский залив у Владивостока зашли тунцы-гиганты. Местные рыбаки выловили особей длиной 2,3 метра и массой свыше 200 килограммов. Подобного здесь раньше не случалось. Специалисты связывают резкую смену миграционных путей с глобальными изменениями температуры воды и перераспределением кормовой базы.