ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 08:01

«Увлеклась»: Опасная акула-мако может появиться у пляжей Приморья лишь в одном случае

Учёные оценили вероятность нападения акулы-мако на человека у берегов Приморья

Обложка © Wikipedia / Mark Conlin

Обложка © Wikipedia / Mark Conlin

В Приморском крае практически нет шансов увидеть акулу-мако. Хищник может только прийти за косяком крупных рыб, увлёкшись охотой. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН, комментируя расходящиеся в Сети видео якобы с появившейся в местной бухте акулой.

Учёные отметили, что кадры, скорее всего, не свежие, а сняты давно. Акулы иногда появляются у берегов Приморья, но это единичные случаи. В частности речь идёт о заливе Петра Великого. Один из зафиксированных случаев встречи с акулой там произошёл лишь в 1947 году.

«Её [акулы] пища — стайные рыбы (скумбрия, сардина), головоногие моллюски, часто нападает на крупную добычу: тунцов, акул, меч-рыбу, которые заходят в воды залива. А, следовательно, за ними и приходят хищники», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что акула-мако вообще находится под угрозой исчезновения, встречи с этим видом редки. Есть ещё, по словам специалиста, сельдевая акула, она охотится за селёдкой, сардиной и анчоусом. Её часто можно заметить у поверхности воды, вот она в заливы может заплывать вслед за добычей. Однако такой вид акул на человека не нападает. А вот мако действительно агрессивна.

Романтический вечер на пляже из «Ешь, молись, люби» обернулся для пары из РФ операцией по спасению
Романтический вечер на пляже из «Ешь, молись, люби» обернулся для пары из РФ операцией по спасению

Ранее сообщалось, что в конце мая в Уссурийский залив у Владивостока зашли тунцы-гиганты. Местные рыбаки поймали особей длиной 2,3 метра и массой свыше 200 килограммов — подобного здесь не случалось ранее. Специалисты связывают столь резкую смену миграционных путей с глобальными изменениями температуры воды и перераспределением кормовой базы. Тёплые течения, предположительно, привели незваных гостей в северные широты.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar