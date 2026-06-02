«Увлеклась»: Опасная акула-мако может появиться у пляжей Приморья лишь в одном случае

В Приморском крае практически нет шансов увидеть акулу-мако. Хищник может только прийти за косяком крупных рыб, увлёкшись охотой. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН, комментируя расходящиеся в Сети видео якобы с появившейся в местной бухте акулой.

Учёные отметили, что кадры, скорее всего, не свежие, а сняты давно. Акулы иногда появляются у берегов Приморья, но это единичные случаи. В частности речь идёт о заливе Петра Великого. Один из зафиксированных случаев встречи с акулой там произошёл лишь в 1947 году.

«Её [акулы] пища — стайные рыбы (скумбрия, сардина), головоногие моллюски, часто нападает на крупную добычу: тунцов, акул, меч-рыбу, которые заходят в воды залива. А, следовательно, за ними и приходят хищники», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что акула-мако вообще находится под угрозой исчезновения, встречи с этим видом редки. Есть ещё, по словам специалиста, сельдевая акула, она охотится за селёдкой, сардиной и анчоусом. Её часто можно заметить у поверхности воды, вот она в заливы может заплывать вслед за добычей. Однако такой вид акул на человека не нападает. А вот мако действительно агрессивна.

Ранее сообщалось, что в конце мая в Уссурийский залив у Владивостока зашли тунцы-гиганты. Местные рыбаки поймали особей длиной 2,3 метра и массой свыше 200 килограммов — подобного здесь не случалось ранее. Специалисты связывают столь резкую смену миграционных путей с глобальными изменениями температуры воды и перераспределением кормовой базы. Тёплые течения, предположительно, привели незваных гостей в северные широты.