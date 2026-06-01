Романтический вечер на пляже из «Ешь, молись, люби» обернулся для пары из РФ операцией по спасению

Российские туристы, 22-летняя девушка и 23-летний молодой человек, угодили в морскую ловушку на популярном балийском пляже Паданг-Паданг, известном по фильму «Ешь, молись, люби». Они хотели устроить романтический вечер, но не заметили, как во время прилива вода поднялась и отрезала обратный путь через скалистый туннель, ведущий к выходу из бухты.

Как сообщает портал TourDom, сначала пара пыталась выбраться самостоятельно, но попытки оказались тщетными. Тогда туристы вызвали экстренные службы через соцсети. Из-за темноты и сильных волн спасательная операция затянулась до глубокой ночи. В итоге россиян подняли наверх с помощью альпинистского снаряжения. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Ранее в Египте экстренно приостановили все морские экскурсии после того, как туристы заметили акул в нескольких метрах от берега в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе. Порты и причалы закрыли на три дня, официально сославшись на сильный ветер, однако местные жители и гости уверены, что настоящая причина — хищники, просто власти не хотят сеять панику. Одна россиянка столкнулась с акулой во время купания в буйковой зоне отеля.