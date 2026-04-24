Курортный «сюрприз»: Россияне в шоке от сожжения трупов прямо под окнами отелей на Бали

Российские отдыхающие на Бали столкнулись с неожиданной проблемой, о которой их не предупредили при оформлении путевок. Турист по имени Артем, выбравший для проживания гостиницу Fox Harris Jimbaran, оказался в центре ритуального обряда. Мужчина заплатил порядка 90 тысяч рублей за десятидневный отпуск, но уже спустя пару дней столкнулся с шокирующим зрелищем — сожжением трупов. Об этом сообщает SHOT Проверка.

Во время прогулки путешественник заметил толпу людей возле храма, расположенного в непосредственной близости от отельного комплекса. Как выяснилось, там проходила церемония прощания с усопшим. По словам очевидца, он стал невольным свидетелем сожжения тела, после чего воздух наполнился специфическим запахом, который начал проникать в жилые помещения.

Ситуация усугублялась тем, что всего в нескольких метрах от места проведения обряда продолжал функционировать гриль-бар с морепродуктами. Посетители заведения были вынуждены наблюдать за тем, как участники церемонии собирали прах, а затем направлялись к океану под звуки ритуальной музыки.

Подобные жалобы среди приезжих стали массовыми. Люди возмущены, что системы бронирования и администрации гостиниц скрывают специфику локаций, расположенных по соседству. Путешественники отмечают, что культурный шок — это последнее, с чем хочется столкнуться во время долгожданного отпуска.

