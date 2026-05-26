Российским туристам объявили об экстренных мерах из-за полчища акул у пляжей в Египте
В Египте экстренно приостановили все морские экскурсии после того, как туристы заметили акул в нескольких метрах от береговой линии отелей в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе. Администрация закрыла порты и причалы на три дня, официально сославшись на сильный ветер, однако местные жители и гости курортов уверены, что истинная причина — хищники, просто власти не хотят сеять панику. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Одна из россиянок столкнулась с акулой во время купания в буйковой зоне отеля Sunny Days El Palacio Resort. Девушка обратила внимание, что на пляже собралась толпа, а спасатель непрерывно свистел и кричал, требуя немедленно выйти из воды. Ещё одну хищницу заметили наши туристы на общественном пляже Old Sheraton.
Штормовые волны создают мутную воду и сильные течения, которые дезориентируют рыбу, из-за чего акулы активнее приплывают на мелководье в поисках лёгкой добычи. Хищников, замеченных в туристических зонах, уже отлавливают. Несмотря на повышенную активность, спрос на путёвки в Египет остаётся высоким — они подорожали на 15% за год.
Ранее профессор кафедры ихтиологии МГУ пояснил, что человек для акулы — нештатная добыча, и в норме хищник не нападает: это возможно при двух условиях одновременно — рядом с купальщиком оказалась голодная либо агрессивная особь. Тем не менее встречи с хищниками на мелководье в последнее время действительно участились — например, в мае на пляже Эль-Кусейра трёхметровая акула-мако подплыла к берегу, и её выловили местные рыбаки.
