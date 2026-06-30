Аномальная жара в Москве в начале июля 2026: прогноз на неделю, когда спадёт и как пережить
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Москва под аномальной жарой: до +31 °C. Прогноз по дням, когда спадёт зной, советы врачей и МЧС, как пережить жару в офисе и дома, где охладиться в городе.
Когда в Москве ожидается жара, какая будет температура. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Город раскаляется. В среду и четверг, 1 и 2 июля, воздух в столице прогреется до +30…+31 градуса (по области — до 31). Ночи тоже теплые — +15…+18. Синоптики говорят, что виноват субтропический гребень, который краем затронул центр России. Рассказываем, сколько это терпеть, когда станет полегче и как не свалиться от теплового удара.
29 июня в Москве ещё терпимо: днём 22–24 градуса, возможен дождь. Но уже 30-го начнётся настоящее пекло. Осадков не ожидается, солнце будет жарить вовсю. А пик, по данным Гидрометцентра, придётся на среду и четверг. В эти дни лучше сидеть в тени и поменьше выходить на солнце.
Что случилось — откуда такая жара в Москве
Жара пришла из Европы: там сформировался мощный субтропический гребень — такая огромная область высокого давления. Он принёс зной во Францию, Германию, Бельгию. И теперь краем дотянулся до Центральной России.
Татьяна Позднякова из «Метеоновостей» объяснила это так: обычно гребень захватывает только Беларусь и Молдову. Но в этот раз он вытянулся аж до Калининграда, и вместе с ним к нам пришёл раскалённый воздух из Северной Африки. В Гидрометцентре подтвердили: «краем» от этого европейского пекла достанется и Центральной России. В среду – четверг среднесуточная температура будет выше нормы на 4–5 градусов.
И, судя по прогнозам, это не последняя волна. Позднякова отметила, что синоптики не исключают, что в июле ещё возможны отдельные жаркие эпизоды, перемежающиеся с относительной прохладой.
Прогноз на неделю — что нас ждёт
Пик жары в Москве ожидается в первые дни июля 2026 года. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Разберём по дням, чтобы вы понимали, когда можно выдохнуть.
Понедельник, 29 июня.
Днём 22–24 °C, ночью 12–14 °C. Дождь кратковременный. Ещё относительно комфортно.
Вторник, 30 июня.
Температура идёт вверх: днём 25–28 °C, по области до 29. Ночью 11–14. Без осадков. По словам Евгения Тишковца из «Фобоса», антициклон начнёт разгонять облака.
Среда, 1 июля.
Вот тут начинается: днём 28–30 °C, по области до 31. Ночью 15–18. Солнце, ни капли дождя. В Гидрометцентре говорят, что именно в среду и четверг стоит ждать максимальных значений.
Четверг, 2 июля.
Самый жаркий день. Днём 29–31 °C, по области местами до 31. Ночью 13–18. Переменная облачность, но без осадков. Температура на 5–6 градусов выше нормы.
Пятница, 3 июля.
Наконец‑то, облегчение. Днём 24–29 °C, ночью 16–19. Возможны кратковременные дожди. Жара начинает отступать.
Суббота, 4 июля.
Уже полегче: днём 23–28 °C, ночью 12–17. Небольшой дождь. Как отметила ведущий специалист Гидрометцентра Елена Мамышева, к выходным под влиянием атмосферных фронтов дожди возобновятся и температура вернётся к привычным 20–25 градусам.
Когда жара спадёт
Если коротко — в пятницу. Пик придётся на среду и четверг. Уже 3 июля температура начнёт снижаться до +24…+29, хотя дождики будут не везде.
Александр Шувалов из центра «Метео» подтвердил: «Уже к пятнице, 3 июля, температура снизится до +23…+25 градусов. Некритичное понижение температуры. Будет по‑прежнему тепло, но хотя бы не +32».
Как пережить аномальную жару — советы врачей и МЧС
Врачи и МЧС уже выпустили памятки. Вот главное, что стоит запомнить, чтобы не довести себя до теплового удара.
Что пить
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Кандидат медицинских наук Андрей Скальный предупреждает: в жару быстро теряешь воду и электролиты. Отсюда сухость во рту, слабость, судороги, скачки давления.
- Пейте чистую воду — 30 мл на каждый килограмм веса. Это минимум.
- Хорошо заходят минералка, зелёный чай, морсы.
- Никакой ледяной воды — от неё сосуды спазмируются, будет только хуже. Вода должна быть комнатной температуры или чуть прохладной.
- Пейте часто и по чуть‑чуть — каждые 5–10 минут.
Что есть
- Налегайте на сочные овощи и фрукты: арбуз, клубника, яблоки, огурцы.
- Из белка — курица, рыба, яйца.
- Забудьте про жирное, жареное, фастфуд и борщ. Они заставляют организм тратить энергию на переваривание, а это лишняя нагрузка.
Как одеваться
- Только светлое и из натуральных тканей — хлопка, льна.
- Головной убор обязателен, даже если просто идёте до метро.
- В часы пик солнечной активности (с 12 до 16) старайтесь вообще не выходить. Если вышли — не находитесь под прямыми лучами дольше 15–20 минут.
В офисе и дома
- Кондиционер: не выставляйте разницу с улицей больше 5–7 градусов. Иначе на выходе получите ангину или ещё что похуже.
- Проветривайте только рано утром или поздно вечером — днём толку нет, только горячий воздух загоните.
- Влажная уборка реально помогает — хоть немного, но сбивает температуру в комнате.
- Все активные дела — либо до 10 утра, либо после 17 вечера.
Признаки теплового удара и что делать
МЧС предупреждает: как только кожа покраснела, слизистые пересохли, появилась сильная жажда — пора действовать.
- Немедленно в тень или на ветер.
- Медленно, без спешки, выпить много воды.
- По возможности — принять прохладный душ.
Особенно осторожными нужно быть с детьми и пожилыми. У них терморегуляция работает хуже. Кардиологи также советуют следить за давлением — в жару оно может скакать.
Где охладиться в Москве
Если дома кондиционера нет, а спасение нужно прямо сейчас — вот несколько мест, где можно перевести дух.
Фонтаны. Самое популярное место этим летом — фонтан у «Лужников». Москвичи уже массово там купаются, и это разрешено. Фонтан работает с 6 мая.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Парки. В Терлецкой дубраве открыли зону отдыха с бассейнами. Во взрослых — 26–28 °C, в детских — 30–32 °C. Работают ежедневно с 10 до 22.
Открытые бассейны и аквакомплексы. «Лужники», парк «Остров», «Акватория ЗИЛ», «Формула воды» — там всегда можно укрыться от жары и получить порцию свежести.
Водоёмы. Температура воды в Москве‑реке уже достигла 20–21 градуса — почти как на черноморском побережье в начале лета. Так что купаться вполне комфортно.
Короткие ответы на вопросы, которые все задают
Это самая жаркая неделя лета-2026?
Скорее всего, это один из самых жарких периодов начала июля — пик придётся на 1–2 июля с температурой до +31 °C. При этом синоптики не исключают новых тёплых эпизодов в течение месяца.
Когда станет легче?
В пятницу, 3 июля, температура упадёт до +23…+25, а на выходных — до обычных +20…+25.
Можно не идти на работу из‑за жары?
Нет, такая опция не предусмотрена законом. Но работодатели обязаны обеспечить нормальные условия: воду, кондиционеры. В некоторых компаниях могут разрешить гибкий график.
Что делать, если в офисе нет кондиционера?
Проветривать утром и вечером, делать влажную уборку, пить много воды. Можно обзавестись персональным вентилятором. И стараться выполнять активные задачи в первой половине дня.
Как помочь пожилым родителям или бабушкам?
Проследите, чтобы они пили воду. Проверьте, работает ли у них вентилятор. Предложите выходить гулять только рано утром или поздно вечером. Звоните почаще — контроль давления и общего состояния критичен.
Что в итоге
Три‑четыре дня придётся потерпеть. Самые сложные — среда и четверг. К выходным жара начнёт спадать, и к началу следующей недели температура вернётся к более привычным значениям.
Главное, что стоит запомнить:
- Самый пик — 1 и 2 июля, до +31 °C.
- Полегчает — уже 3 июля.
- Пить — 30 мл на килограмм веса, мелкими глотками.
- Одежда — светлая, лёгкая, головной убор — обязательно.
- На солнце — не больше 15–20 минут подряд, в пик (с 12 до 16) лучше сидеть дома.
- Дети, пожилые, гипертоники — в группе риска, за ними нужен глаз да глаз.
Берегите себя. Пейте воду. Не выходите на солнце в самые жаркие часы. А если совсем невмоготу — езжайте в Лужники, там фонтан работает. Жара не вечна, уже к выходным станет легче. Продержитесь.
Ознакомиться с прогнозом погоды на июль 2026 года в разных регионах России и на курортах вы можете в статье Life.ru.