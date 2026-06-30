Аномальная жара в Москве в начале июля 2026: прогноз на неделю, когда спадёт и как пережить Оглавление Что случилось — откуда такая жара в Москве Прогноз на неделю — что нас ждёт Когда жара спадёт Как пережить аномальную жару — советы врачей и МЧС Что пить Что есть Как одеваться В офисе и дома Признаки теплового удара и что делать Где охладиться в Москве Короткие ответы на вопросы, которые все задают Что в итоге Москва под аномальной жарой: до +31 °C. Прогноз по дням, когда спадёт зной, советы врачей и МЧС, как пережить жару в офисе и дома, где охладиться в городе. 30 июня, 08:12 Когда в Москве ожидается жара, какая будет температура. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Город раскаляется. В среду и четверг, 1 и 2 июля, воздух в столице прогреется до +30…+31 градуса (по области — до 31). Ночи тоже теплые — +15…+18. Синоптики говорят, что виноват субтропический гребень, который краем затронул центр России. Рассказываем, сколько это терпеть, когда станет полегче и как не свалиться от теплового удара.

29 июня в Москве ещё терпимо: днём 22–24 градуса, возможен дождь. Но уже 30-го начнётся настоящее пекло. Осадков не ожидается, солнце будет жарить вовсю. А пик, по данным Гидрометцентра, придётся на среду и четверг. В эти дни лучше сидеть в тени и поменьше выходить на солнце.

Что случилось — откуда такая жара в Москве

Жара пришла из Европы: там сформировался мощный субтропический гребень — такая огромная область высокого давления. Он принёс зной во Францию, Германию, Бельгию. И теперь краем дотянулся до Центральной России.

Татьяна Позднякова из «Метеоновостей» объяснила это так: обычно гребень захватывает только Беларусь и Молдову. Но в этот раз он вытянулся аж до Калининграда, и вместе с ним к нам пришёл раскалённый воздух из Северной Африки. В Гидрометцентре подтвердили: «краем» от этого европейского пекла достанется и Центральной России. В среду – четверг среднесуточная температура будет выше нормы на 4–5 градусов.

И, судя по прогнозам, это не последняя волна. Позднякова отметила, что синоптики не исключают, что в июле ещё возможны отдельные жаркие эпизоды, перемежающиеся с относительной прохладой.

Прогноз на неделю — что нас ждёт

Пик жары в Москве ожидается в первые дни июля 2026 года. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Разберём по дням, чтобы вы понимали, когда можно выдохнуть.

Понедельник, 29 июня.

Днём 22–24 °C, ночью 12–14 °C. Дождь кратковременный. Ещё относительно комфортно.

Вторник, 30 июня.

Температура идёт вверх: днём 25–28 °C, по области до 29. Ночью 11–14. Без осадков. По словам Евгения Тишковца из «Фобоса», антициклон начнёт разгонять облака.

Среда, 1 июля.

Вот тут начинается: днём 28–30 °C, по области до 31. Ночью 15–18. Солнце, ни капли дождя. В Гидрометцентре говорят, что именно в среду и четверг стоит ждать максимальных значений.

Четверг, 2 июля.

Самый жаркий день. Днём 29–31 °C, по области местами до 31. Ночью 13–18. Переменная облачность, но без осадков. Температура на 5–6 градусов выше нормы.

Пятница, 3 июля.

Наконец‑то, облегчение. Днём 24–29 °C, ночью 16–19. Возможны кратковременные дожди. Жара начинает отступать.

Суббота, 4 июля.

Уже полегче: днём 23–28 °C, ночью 12–17. Небольшой дождь. Как отметила ведущий специалист Гидрометцентра Елена Мамышева, к выходным под влиянием атмосферных фронтов дожди возобновятся и температура вернётся к привычным 20–25 градусам.

Когда жара спадёт

Если коротко — в пятницу. Пик придётся на среду и четверг. Уже 3 июля температура начнёт снижаться до +24…+29, хотя дождики будут не везде.

Александр Шувалов из центра «Метео» подтвердил: «Уже к пятнице, 3 июля, температура снизится до +23…+25 градусов. Некритичное понижение температуры. Будет по‑прежнему тепло, но хотя бы не +32».

Как пережить аномальную жару — советы врачей и МЧС

Врачи и МЧС уже выпустили памятки. Вот главное, что стоит запомнить, чтобы не довести себя до теплового удара.

Что пить

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Кандидат медицинских наук Андрей Скальный предупреждает: в жару быстро теряешь воду и электролиты. Отсюда сухость во рту, слабость, судороги, скачки давления.

Пейте чистую воду — 30 мл на каждый килограмм веса. Это минимум.

Хорошо заходят минералка, зелёный чай, морсы.

Никакой ледяной воды — от неё сосуды спазмируются, будет только хуже. Вода должна быть комнатной температуры или чуть прохладной.

Пейте часто и по чуть‑чуть — каждые 5–10 минут.

Что есть

Налегайте на сочные овощи и фрукты: арбуз, клубника, яблоки, огурцы.

Из белка — курица, рыба, яйца.

Забудьте про жирное, жареное, фастфуд и борщ. Они заставляют организм тратить энергию на переваривание, а это лишняя нагрузка.

Как одеваться

Только светлое и из натуральных тканей — хлопка, льна.

Головной убор обязателен, даже если просто идёте до метро.

В часы пик солнечной активности (с 12 до 16) старайтесь вообще не выходить. Если вышли — не находитесь под прямыми лучами дольше 15–20 минут.

В офисе и дома

Кондиционер: не выставляйте разницу с улицей больше 5–7 градусов. Иначе на выходе получите ангину или ещё что похуже.

Проветривайте только рано утром или поздно вечером — днём толку нет, только горячий воздух загоните.

Влажная уборка реально помогает — хоть немного, но сбивает температуру в комнате.

Все активные дела — либо до 10 утра, либо после 17 вечера.

Признаки теплового удара и что делать

МЧС предупреждает: как только кожа покраснела, слизистые пересохли, появилась сильная жажда — пора действовать.

Немедленно в тень или на ветер. Медленно, без спешки, выпить много воды. По возможности — принять прохладный душ.

Особенно осторожными нужно быть с детьми и пожилыми. У них терморегуляция работает хуже. Кардиологи также советуют следить за давлением — в жару оно может скакать.

Где охладиться в Москве

Если дома кондиционера нет, а спасение нужно прямо сейчас — вот несколько мест, где можно перевести дух.

Фонтаны. Самое популярное место этим летом — фонтан у «Лужников». Москвичи уже массово там купаются, и это разрешено. Фонтан работает с 6 мая.

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Парки. В Терлецкой дубраве открыли зону отдыха с бассейнами. Во взрослых — 26–28 °C, в детских — 30–32 °C. Работают ежедневно с 10 до 22.

Открытые бассейны и аквакомплексы. «Лужники», парк «Остров», «Акватория ЗИЛ», «Формула воды» — там всегда можно укрыться от жары и получить порцию свежести.

Водоёмы. Температура воды в Москве‑реке уже достигла 20–21 градуса — почти как на черноморском побережье в начале лета. Так что купаться вполне комфортно.

Короткие ответы на вопросы, которые все задают

Это самая жаркая неделя лета-2026?

Скорее всего, это один из самых жарких периодов начала июля — пик придётся на 1–2 июля с температурой до +31 °C. При этом синоптики не исключают новых тёплых эпизодов в течение месяца.

Когда станет легче?

В пятницу, 3 июля, температура упадёт до +23…+25, а на выходных — до обычных +20…+25.

Можно не идти на работу из‑за жары?

Нет, такая опция не предусмотрена законом. Но работодатели обязаны обеспечить нормальные условия: воду, кондиционеры. В некоторых компаниях могут разрешить гибкий график.

Что делать, если в офисе нет кондиционера?

Проветривать утром и вечером, делать влажную уборку, пить много воды. Можно обзавестись персональным вентилятором. И стараться выполнять активные задачи в первой половине дня.

Как помочь пожилым родителям или бабушкам?

Проследите, чтобы они пили воду. Проверьте, работает ли у них вентилятор. Предложите выходить гулять только рано утром или поздно вечером. Звоните почаще — контроль давления и общего состояния критичен.

Что в итоге

Три‑четыре дня придётся потерпеть. Самые сложные — среда и четверг. К выходным жара начнёт спадать, и к началу следующей недели температура вернётся к более привычным значениям.

Главное, что стоит запомнить:

Самый пик — 1 и 2 июля, до +31 °C .

. Полегчает — уже 3 июля.

Пить — 30 мл на килограмм веса, мелкими глотками.

Одежда — светлая, лёгкая, головной убор — обязательно.

На солнце — не больше 15–20 минут подряд, в пик (с 12 до 16) лучше сидеть дома.

Дети, пожилые, гипертоники — в группе риска, за ними нужен глаз да глаз.

Берегите себя. Пейте воду. Не выходите на солнце в самые жаркие часы. А если совсем невмоготу — езжайте в Лужники, там фонтан работает. Жара не вечна, уже к выходным станет легче. Продержитесь.

Ознакомиться с прогнозом погоды на июль 2026 года в разных регионах России и на курортах вы можете в статье Life.ru.

Авторы Андрей Соколов