«Лучше взять с собой»: Юрист объяснил, как спасти ребёнка из запертой машины в жару

Оставлять ребёнка в закрытой машине в жару очень опасно. Директор коллегии юристов Николай Чернышук объяснил, как действовать очевидцам в такой ситуации. По его словам, сначала нужно зафиксировать происходящее на видео, попытаться найти владельца автомобиля, постучать в окно и привлечь внимание окружающих.

Если стёкла тонированы, можно попытаться включить сигнализацию, слегка толкнув машину. Если у ребёнка есть явные признаки опасного состояния, например, он без сознания, очевидец может пойти на крайние меры, вплоть до разбивания стекла.

После этого необходимо сразу вызвать полицию и скорую помощь. Родителям в такой ситуации может грозить как минимум штраф, а при реальной угрозе жизни и здоровью ребёнка — уголовная ответственность. Юрист призвал взрослых не оставлять детей в машине даже ради коротких бытовых дел.

«Лучше возьмите ребёнка с собой, даже если вам кажется, что вы вышли всего на минуту», — заключил собеседник «Радио 1».

Ранее в Кемеровской области семилетний мальчик впал в кому после теплового удара, который он получил в закрытой машине. Мать оставила его одного, заблокировала двери и ушла по своим делам. После нескольких дней в больнице мальчик скончался в реанимации. Женщине уже предъявили обвинение.