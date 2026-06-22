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22 июня, 12:01

В Кузбассе умер мальчик, получивший тепловой удар в запертом мамой авто

Обложка © chatgpt

Обложка © chatgpt

В Кемеровской области умер семилетний мальчик, который получил тяжёлый тепловой удар, находясь в запертом автомобиле. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Ребёнок несколько дней находился в больнице. Всё это время врачи боролись за его жизнь, однако состояние оставалось крайне тяжёлым — мальчик находился в коме и скончался в реанимации.

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Напомним, трагедия произошла в Таштаголе. Мать приехала с ребёнком из Новокузнецка, оставила его одного в машине, заблокировала двери и ушла по делам примерно на три часа. Когда она вернулась, мальчик уже был без сознания. Ребёнка доставили в реанимацию, где медики пытались стабилизировать его состояние, однако спасти его не удалось.

Следственный комитет возбудил в отношении женщины 2 дела: по статье «Оставление в опасности» и о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённом с жестоким обращением.

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Николь Вербер
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