На мать впавшего в кому мальчика из Кузбасса завели второе дело

В Кемеровской области на мать 7-летнего мальчика, впавшего в кому после теплового удара, завели второе уголовное дело. Теперь, как уточнили в СК, в отношении женщины возбуждено ещё одно уголовное дело — по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением).

Напомним, в городе Таштагол Кемеровской области семилетний мальчик впал в кому после теплового удара, который он получил в закрытой машине — мать оставила его одного. Женщина с сыном приехали в Таштагол из Новокузнецка на авто, она ушла на три часа, а когда вернулась, нашла ребёнка без сознания и вызвала скорую. Сейчас мальчик в реанимации. На мать сразу завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности».