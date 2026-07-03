Смертоносный зной в Европе: Во Франции жара за неделю убила свыше 2 тысяч человек

Из-за сильной жары, накрывшей Францию, за неделю с 22 по 28 июня умерли более двух тысяч человек. Об этом рассказала министр здравоохранения страны Стефани Рист в эфире телеканала TF1.

«Сегодня утром министерство <...> опубликует данные о числе смертей за неделю с 22 по 28 июня, <...> которое составляет порядка 2025 новых смертей», — сказала она.

Окончательное число жертв может вырасти, добавила Рист. По словам главы Минздрава, особенно заметно выросла смертность среди людей старше 45 лет.

Ранее сообщалось, что на Европу надвигается очередная волна экстремального зноя. Уже через неделю на значительной части континента снова установится аномально высокая температура. Больше всего рискуют юг и запад, включая Францию, Португалию и Испанию, где воздух может прогреться до 42–43 градусов.

Напомним, в 2026 году Европу накрыла сильнейшая за всю историю наблюдений волна жары, установившая новые температурные рекорды по всему континенту. Причиной экстремальных температур стал эффект «теплового купола» — блокирующий атмосферный фронт, который запер горячий воздух из Африки над Западной и Центральной Европой. В ряде стран, включая Францию, Германию, Испанию и Италию, температура превысила 40°C, а в некоторых регионах достигла 44-45°C. Во Франции было зафиксировано 44,3°C, в Германии — 41,5°C, а Чехия и Словакия обновили свои национальные рекорды. Экстремальная жара привела к перегрузке систем здравоохранения, отключениям электроэнергии, закрытию школ, нарушению транспортного сообщения и масштабным лесным пожарам. Учёные и ВОЗ предупреждают, что подобные явления становятся новой нормой и генеральной репетицией будущих, ещё более суровых летних сезонов из-за изменения климата.