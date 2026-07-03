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3 июля, 08:10

Смертоносный зной в Европе: Во Франции жара за неделю убила свыше 2 тысяч человек

TF1: Аномальная жара во Франции унесла жизни более 2 тысяч человек за неделю

Обложка © Gettyimages / MDoculus

Обложка © Gettyimages / MDoculus

Из-за сильной жары, накрывшей Францию, за неделю с 22 по 28 июня умерли более двух тысяч человек. Об этом рассказала министр здравоохранения страны Стефани Рист в эфире телеканала TF1.

«Сегодня утром министерство <...> опубликует данные о числе смертей за неделю с 22 по 28 июня, <...> которое составляет порядка 2025 новых смертей», — сказала она.

Окончательное число жертв может вырасти, добавила Рист. По словам главы Минздрава, особенно заметно выросла смертность среди людей старше 45 лет.

Французы устраивают драки за кондиционеры в гипермаркетах из-за рекордной жары
Французы устраивают драки за кондиционеры в гипермаркетах из-за рекордной жары

Ранее сообщалось, что на Европу надвигается очередная волна экстремального зноя. Уже через неделю на значительной части континента снова установится аномально высокая температура. Больше всего рискуют юг и запад, включая Францию, Португалию и Испанию, где воздух может прогреться до 42–43 градусов.

Напомним, в 2026 году Европу накрыла сильнейшая за всю историю наблюдений волна жары, установившая новые температурные рекорды по всему континенту. Причиной экстремальных температур стал эффект «теплового купола» — блокирующий атмосферный фронт, который запер горячий воздух из Африки над Западной и Центральной Европой. В ряде стран, включая Францию, Германию, Испанию и Италию, температура превысила 40°C, а в некоторых регионах достигла 44-45°C. Во Франции было зафиксировано 44,3°C, в Германии — 41,5°C, а Чехия и Словакия обновили свои национальные рекорды. Экстремальная жара привела к перегрузке систем здравоохранения, отключениям электроэнергии, закрытию школ, нарушению транспортного сообщения и масштабным лесным пожарам. Учёные и ВОЗ предупреждают, что подобные явления становятся новой нормой и генеральной репетицией будущих, ещё более суровых летних сезонов из-за изменения климата.

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Вероника Бакумченко
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