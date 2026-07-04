Парад ко Дню независимости США в Вашингтоне отменили из-за 45-градусной жары

В Вашингтоне из-за аномальной жары отменён ежегодный парад по случаю Дня независимости США. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте праздничного шествия.

Мероприятие должно было стартовать 4 июля 2026 года в 10:30 по времени Восточного побережья, однако этому помешала сильная жара, установившаяся в американской столице. Согласно прогнозам, в течение дня воздух в округе Колумбия может прогреться до отметки в 45 градусов

Решение об отмене принималось после детальных консультаций с Национальной парковой службой, столичным правительством и структурой Freedom 250, занимающейся проведением торжеств по случаю 250-летия подписания Декларации независимости. Приоритетом при анализе ситуации была названа безопасность участников, зрителей и персонала.

Из-за экстремальной погоды ряд других праздничных событий в Вашингтоне также отменён или переведён в ограниченный формат. Вместе с тем в течение дня над городом запланированы регулярные демонстрационные полёты пилотажных групп.

В связи с этим столичный аэропорт имени Рейгана полностью приостановил приём и отправку авиарейсов вплоть до 5 июля. Воздушные гавани имени Даллеса и Балтимор-Вашингтон в штате Мэриленд продолжают функционировать в штатном режиме. Завершить праздничный день в столице должен вечерний фейерверк.

Ранее сообщалось, что аномальная жара вкупе с разгулом непогоды привели к масштабному коллапсу в энергосистеме Соединённых Штатов. По сводкам профильного портала PowerOutage, число домохозяйств и предприятий, оставшихся без тока, перевалило за 845 тысяч. Наибольший удар пришёлся на Мичиган — там почти 386 тысяч абонентов лишились электроснабжения. В Нью-Джерси насчитывается около 179 тысяч пострадавших, в Пенсильвании — без малого 67 тысяч. Иллинойс и Огайо сообщают о 54 и 46 тысячах отключений соответственно, Висконсин — о 21 тысяче. Досталось и жителям Нью-Йорка (16,2 тыс.) с Теннесси (10,3 тыс.).